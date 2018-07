Mercedes-Benz, lider detasat in clasamentul vanzarilor premium

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep continua sa conduca in clasamentul WTA, cu 7.970 de puncte, in ierarhia data publicitatii luni, avand acelasi avans de 1.225 de puncte fata de jucatoarea clasata pe locul secund, daneza Caroline Wozniacki.

- Romanca Simona Halep continua sa conduca detasat in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni, cu peste 1.200 de puncte fata de urmatoarea clasata, daneza Caroline Wozniacki. Podiumul este completat de Garbine Muguruza (Spania), aflata la peste…

- Rafael Nadal a reușit la Roland Garros impresionanta performanța de a castiga titlul pentru a 11-a oara, acest succes asigurandu-i și locul unu in clasamentul ATP. Ibericul are un avans de doar 100 de puncte fața de Roger Federer, care va reveni din nou pe teren in sezonul pe iarba. Punctele acumulate…

- Campioana la Roland Garros, Simona Halep se afla la saptamana cu numarul 32 pe primul loc in clasamentul mondial, avand un avans de 1.225 de puncte fața de daneza Caroline Wozniacki, ocupanta poziției a doua. Mihaela Buzarnescu a urcat pe locul 30 (cea mai buna clasare a carierei), dupa ce a ajuns pana…

- Pentru Simona Halep nu a fost cu noroc nici la a doua incercare de a caștiga turneul de la Roma (a pierdut ultimele doua finale), insa punctele acumulate au ajutat-o sa urce pe prima poziție in clasamentul pentru Turneul Campioanelor (a devansat-o pe Caroline Wozniacki). De asemenea, Halep și-a trecut…

- Simona Halep bifeaza saptamana cu numarul 28 pe locul intai in lume, insa avansul fața de daneza Caroline Wozniacki (locul doi) a ramas doar de 425 de puncte, dupa ce jucatoarea noastra a fost eliminata in sferturi la Madrid, turneu pe care il caștigase in ultimii doi ani. Sorana Cirstea si Irina-Camelia…

- La finalul saptamanii trecute, Diageo, lider mondial pe piata bauturilor alcoolice premium, in parteneriat cu PPD Romania, lider pe piata de distributie a bauturilor alcoolice premium si cu sustinerea Mega Image, au dat startul campaniei “Ramai tu insuti!”. Razvan susține consumul responsabil de alcool.…

- Statisticienii WTA, alaturi de specialista Courtney Nguyen, au publicat clasamentul celor mai bune jucatoare pe zgura, asa cum reiese din rezultatele inregistrate in ultimele patru sezoane. Cu o finala jucata anul trecut la Roland Garros si doua titluri la Madrid in ultimii doi ani, Simona Halep…