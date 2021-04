Mercedes-Benz a înregistrat denumirea EQG, deci ne putem aștepta la o versiune electrică a ... In toamna anului trecut, Mercedes-Benz și-a prezentat noua strategie, electrificarea fiind prioritatea numarul unu. Nemții au spus atunci ca vor lansa primul Clasa G electric, dar și vehicule electrice sub brandurile AMG și Maybach. Gama de electrice EQ de la Mercedes este in continua extindere, iar cel mai nou membru va fi EQS, a carui prezentare va avea loc in 15 aprilie. Ulterior, nemții vor lansa și EQE, dar și variantele SUV pentru EQS și EQE. ... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

