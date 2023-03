Mercedes-Benz a început construirea unei fabrici de reciclare a bateriilor în Kuppenheim, sudul Germaniei Bateriile reciclate vor proveni de la vehicule de testare si de la bateriile de pornire. Pe baza succesului acestui program pilot, volumele de productie ar putea fi marite pe termen mediu si lung. Punerea in functiune pentru prima etapa a uzinei – dezmembrarea mecanica – este programata sa inceapa in luna decembrie a acestui an. Sub rezerva discutiilor cu sectorul public, fabrica pilot va fi finalizata cateva luni mai tarziu. Uzina de la Kuppenheim are deja o functionare neutra in privinta CO2, cu energie solara si verde. Construuirea uzinei sa este finantata ca parte a unui proiect de cercetare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mercedes-Benz a inceput construirea unei fabrici de reciclare a bateriilor in Kuppenheim, sudul Germaniei, care va avea o capacitate anuala de 2500 de tone si va contribui la producerea a peste 50.000 de module de baterii pentru vehiculele electrice noi Mercedes-Benz, transmite Reuters, citat de…

- Traficul aerian este serios perturbat miercuri pe aeroporturile Munchen si Frankfurt, cele mai importante aeroporturi din Germania, din cauza unor lucrari de constructii care au provocat pagube cablurilor de internet, ceea ce a dat peste cap zborurile companiei aeriene Lufthansa, informeaza AFP.

- Constructorul german marcheaza un moment special pentru una din cele mai importante uzine ale sale. Mai exact, fabrica Mercedes-Benz din orașul Sindelfingen, aflata in sudul Germaniei, tocmai a depașit borna de 22 de milioane de vehicule produse. La aceasta uzina sunt produse toate modelele de lux ale…

- O tanara de 23 de ani din Germania a pus in aplicare un plan diabolic de a iși insecena moartea. Ea a cautat pe internet o tanara de aceeași varsta cu ea și care sa ii semene perfect și a omorat-o. In prima instanța a pacalit pe toata lumea ca ea este cea care a murit, scrie The Guardian. „Nu primești…

- Președintele rus Vladimir Putin nu a reușit sa distruga industria germana pe fondul razboiului sau din Ucraina, a afirmat luni, 16 ianuarie, ministrul german al economiei, Robert Habeck, intr-o conferința, acesta aratandu-se optimist in ceea ce privește alimentarea cu gaze a țarii sale in urmatorii…

- Un pescar a pescuit o geanta cu ramasite umane in canalul Ernst-August din orasul-port Hamburg din nordul Germaniei, transmite DPA, citata de Agerpres. Pescarul a informat politia despre descoperire duminica, in jurul orei 11.00 (10.00 GMT). De atunci, este in derulare o operatiune de cautare si a altor…

- Autoritațile poloneze au facut apel la Congresul SUA cu o cerere de a ajuta la obținerea de despagubiri din partea Germaniei pentru daunele cauzate republicii in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Acest lucru a fost declarat marți in cadrul unui briefing al ministrului polonez adjunct de externe…

- Planul respecta regulile UE referitoare la ajutorul de stat privind necesitatea, caracterul adecvat si dimensiunea interventiei, a spus Comisia intr-un comunicat. ”Masura urmareste restabilirea pozitiei financiare si a lichiditatii Uniper in situatia exceptionala cauzata de razboiul de agresiune al…