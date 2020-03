Mercedes-Benz 560 SEL 6.0 AMG Hammer 1989 atingea o viteza maxima de 300 de km/h

Stiri pe aceeasi tema

- De fapt vedem cum Honda ofera pe anumite piete in afara UE cu un motor pe benzina clasic de doi litri VTEC care are o injectie multipunct clasica. Adica acest motor NU ARE INJECTIE DIRECTA DE BENZINA. In plus fata de acest motor cu aprindere prin scanteie Honda ofera…

- Un transport agabritic cu destinația Brașov, ce transporta o structura metalica, se indreapta in aceste zile spre județul Brașov. ”In perioada 05.02.2020 – 09.02.2020, se va desfașura un transport cu depașiri pe traseul: Nadlac II PTF – A1 – A11 – DN7 – A1 – DN1 – Șercaia ( județul Brașov…

- ​Guvernul a aprobat in sedinta de marti o ordonanta de urgenta potrivit careia pentru a folosi o trotineta electrica pe drumurile publice, conducatorul acesteia trebuie sa aiba cel putin 14 ani.

- ​Guvernul a aprobat in ședința de marți o ordonanța de urgența potrivit careia pentru a folosi o trotineta electrica pe drumurile publice, conducatorul acesteia trebuie sa aiba cel puțin 14 ani. Aceste mijloace de transport se pot deplasa doar pe pistele special amenajate, iar in cazurile in care acestea…

- In perioada 04.02.2020 ndash; 07.02.2020, se vor desfasura doua transporturi cu depasiri pe traseul :Intersectia A2 cu DN22C ndash; A2 ndash; A4 ndash; Constanta Poarta 7Vehiculele transporta structuri metalice.Latimea maxima a vehiculului este 3,0 m, viteza de deplasare urmand a fi adaptata conditiilor…

- Primul ministru Ludovic Orban afirma ca Guvernul doreste informatizarea ANAF cu o "viteza maxima", acuzand fosta guvernare ca, dupa ce i-a obligat pe comercianti sa cumpere case de marcat fiscale, nu a cumparat servere pentru ANAF care sa permita o mai buna colectare a

- Politistii au retinut, in weekend, 27 de permise de conducere dupa ce au depistat mai multe persoane care conduceau pe autostrazile din tara cu viteze de peste 180 km/h, cea mai mare viteza inregistrata fiind de 246 km/h, pe Autostrada A3.

- Numele sau este Callaway Corvette si se bazeaza tehnic pe un model Corvette de mare serie. Americanii au realizat in 1988 modelul Callaway Corvette intr-o serie limitata pentru a demonstra germanilor ca exista masini americane care pot sa depaseasca cei 400 de km/h.…