Menta este o planta cu numeroase beneficii pentru sanatate și este folosita atat in alimentație, cat și in scop terapeutic și cosmetic. Un antioxidant puternic, menta este folosita inca din cele mai vechi timpuri și este bine sa știm care sunt efectele sale, dar și ce contraindicații are consumul de menta. Uleiul de menta este adesea folosit in pasta de dinți, guma de mestecat și produse de frumusețe, in timp ce frunzele sunt folosite fie proaspete, fie uscate pentru ceaiuri, dar și in prepararea unor mancaruri și bauturi racoritoare. Curiozitați despre menta Menta face parte dintr-o familie extinsa…