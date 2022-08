Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se va incalzi semnificativ din 14 iulie, cu temperaturi ce vor depasi 34 de grade, anunta meteorologii. In plus, valul de canicula va fi intens și persistent, cu puține ploi de vara, arata prognoza emisa de ANM pentru urmatoarele doua saptamani. Banat Intervalul va debuta cu valori termice diurne…

- Temperaturi ridicate urmate de vijelii și grindina. Sunt in vigoare mai multe coduri de canicula, dar și de furtuni. The post Schimbari radicale de vreme: fenomene EXTREME – vijelii urmate de canicula sufocanta appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Schimbari radicale de vreme: fenomene…

- Meteorologii au emis marți, 5 iulie, atenționari de cod portocaliu și cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindina pentru mai multe județe din țara. Avertizarea este valabila de astazi de la ora 12:00 și pana miercuri, 6 iulie, la ora 20:00. Meteorologii anunța ca zonele vizate de codul galben…

- Meteorologii anunța inca doua zile de canicula in țara noastra. Romania se afla, in acest moment, sub cod portocaliu și cod galben de canicula și disconfort termic accentuat, valabile pana maine seara la ora 21:00. In acest interval de timp, in partea de vest a țarii și in nord-vest vor fi temperaturi…

- Meteorologii au emis sambata, 2 iulie, noi avertizari cod galben si cod portocaliu de vijelii, dar și de canicula in mai multe județe ale țarii, valabile pana duminica. Potrivit ANM, in zilele de sambata si duminica, valul de caldura se va mentine in zonele joase din vestul, sudul si local in estul…

- Zile de foc in Romania. Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat astazi cod roșu de temperaturi extrem de ridicate și disconfort termic accentuat pentru urmatoarea perioada, la noi in țara. Canicula va fi valabila in mai multe județe din țara. In București, autoritațile au amenajat puncte de…

- Cele mai bune fructe pe timp de canicula se pare ca sunt: mere, pere, struguri dulci, pepene verde, pepene galben, piersici, mandarine, kiwi, cirese, avocado, caise. Cele mai bune legume pe timp de canicula: varza, salata verde, castraveti, rosii, sparanghel, conopida, ciuperci, mazare, ardei, cartofi,…

- In aceste zile, canicula face ravagii in Romania, motiv pentru care este important sa fim atenti la ce mancam in functie de sezon și sa adaptam alimentatia in functie de temperaturile de afara. In timpul caniculei, corpul uman face eforturi pentru a-și menține o temperatura optima. Pentru a reuși acest…