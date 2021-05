Meniul feminin potrivit pentru fiecare vîrstă Vitaminele si mineralele de care ai nevoie atunci cand esti in pragul tineretii nu sunt aceleasi cu cele pentru varsta a treia. Uite cum ar trebui sa arate dieta potrivita varstei tale, indiferent de etapele feminitatii. Nevoile nutritionale ale oricarei persoane se schimba pe parcursul anilor. Sunt alimente pe care ar trebui sa le consumi mai mult sau, dimpotriva, sa le ocolesti in functie de Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Politica salariului minim ar trebui in mod normal sa faca parte dintr-o viziune mai ampla care sa vizeze bunastarea generala a populatiei si nu strict cresterea veniturilor, reiese dintr-un studiu realizat de Fundatia Friedrich Ebert Romania, potrivit agerpres.ro. „Comparativ cu celelalte tari membre…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a declarat, luni, pentru AGERPRES, ca in opinia sa cauza ratarii calificarii la Jocurile Olimpice a echipei nationale de handbal feminin nu a fost arbitrajul si ca Federatia Romana de Handbal ar trebui sa identifice alte probleme in interiorul echipei…

- Cea mai buna echipa TV de anchete jurnalistice din Romania s-a intors la Lugoj pentru a continua documentarea unui reportaj inceput anul trecut. Din pacate, pandemia a dus la amanarea filmarilor din primavara lui 2020, astfel ca Rares Nastase a revenit in aceste zile in orasul nostru. Daca anul trecut…

- Pentru a nu o da in bara cu alegerea unui rucsac dam a, este necesar sa pastrezi in minte, pe langa estetica, și factori ca funcționalitate și comoditate. Sa porți un rucsac dama ieftin sau scump este un lucru benefic ce te va ajuta cu spatele daca știi sa il alegi și sa il porți corect, mai ales…

- In Moldova previziunea macroeconomica este elaborata de Ministerul Economiei, deși nu exista o baza normativa in acest sens și, potrivit Legii cu privire la Banca Naționala a Moldovei, efectuarea unei astfel de previziuni face parte din atribuțiile BNM. Acest lucru a fost atenționat de expertul in economie…

- Medicii japonezi vor trebui sa arunce o parte din vaccinul impotriva coronavirusului produs de compania farmaceutica americana Pfizer din cauza lipsei cantitații suficiente de seringi specializate. Dupa cum scrie tass.ru, despre acest lucru a anunțat marți, la o conferința de presa la Tokyo, secretarul…

- Majoritatea barbatilor poarta tinute casual aproape zilnic. O tinuta casual se refera la la un stil informal, totusi studiat si elegant, care tine mai mult de o atitudine si de modul fiecaruia de a-si lasa amprenta asupra stilului personal. Astazi vom vorbi despre acele camasi casual pentru barbati…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a atras atentia ca in Romania nu se testeaza impotriva COVID-19, astfel ca acest lucru „da o impresie falsa de siguranta”. Edilul a afirmat ca in judetul Timis se testeaza destul de mult, iar acesta este motivul pentru care acest judet este singurul care…