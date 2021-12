Meniu special de Revelion pentru pacientii din spitalele constantene, oferit de Arimex Comexim 2000 SRL

Stiri pe aceeasi tema

- A sosit perioada in care toate gospodinele se gandesc ce vor pune pe masa bogata de Craciun! Ei bine, noi va prezentam una dintre cele mai simple și ravnite prajituri, care nu trebuie sa lipseasca in aceasta zi speciala. Iata cum se prepara prajitura Fanta cu suc natural de portocale și crema de branza.

- Spiridusii Asociatiei "Suflete deschise" si salariatii Arimex Comexim 2000 SRL au luat chipul Mosului Nicolae Mos Craciun nu ingaduie pandemiei sa strice magia sarbatorilor de iarna. El a inceput deja o calatorie in jurul lumii pentru a i intalni pe copiii care nu au apucat sa ii trimita o scrisoare.…

- SC ARIMEX COMEXIM 2000 SRL a pregatit mancaruri speciale pentru pacientii din Constanta De sarbatoarea Sf. Apostol Andrei, dar si de 1 Decembrie, pacientii vor primi preparate gustoas SC ARIMEX COMEXIM 2000 SRL ofera un meniu special cu ocaiza sarbatorii de Sfantul Apostol Andrei, dar si pentru Ziua…

- Aproape JUMATATE dintre pacienții Covid-19, trimiși in strainatate, au murit Aproape JUMATATE dintre pacienții Covid-19, trimiși in strainatate, au murit Aproape jumatate dintre pacientii cu coronavirus trimisi de Romania in strainatate, in plin val patru, cand unitatile sanitare din tara nu au mai…

- Oamenii de știința au identificat doar al doilea caz din lume în care o persoana ce sufera de HIV s-a vindecat de boala fara tratament medical, relateaza Business Insider.Pacientul, o femeie care traiește în Argentina, a fost diagnosticata cu HIV în 2013, o echipa internaționala…

- Expertii Consiliului Europei au atras atentia joi asupra unor abuzuri socante impotriva pacientilor cu afectiuni mintale internati in spitalele de psihiatrie din Bulgaria si au subliniat ca este nevoie de ”actiuni urgente” pentru solutionarea ”problemelor grave” care dureaza de mult timp, potrivit dpa.…

- Ministerul Sanatatii (MS) a repartizat, vineri, 780 flacoane de Tocilizumab de 400 mg directiilor de sanatate publica, in cadrul contractului subsecvent pe care il are incheiat cu firma producatoare. Potrivit unui comunicat de presa al ministerului, Directiei de Sanatate Publica Bucuresti i-au mai fost…

- 24 de ore din 24, salvatorii ii ajuta pe cei care au nevoie de ei. „Cei din mașinile roșii", așa cum sunt numiți cei de la SMURD, sunt gata oricand sa intervina, mai ales acum cand presiunea pe sistemul de urgența este din ce in ce mai mare.,,Am inceput ziua cu o alarma, o intervenție la transportul…