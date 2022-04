Meniu pascal pentru pacienții Spitalului de Boli Infecțioase Iași „Suntem alaturi de pacienții noștri. Sfintele Sarbatori de Paște inseamna familie, bucuria ca suntem sanatoși, ca putem petrece clipe in tihna langa cei dragi. Pacienții Spitalului Clinic de Boli Infecțioase ” Sf. Parascheva” Iași din pacate, din cauza afecțiunilor care necesita ingrijire, monitorizare și tratament asistat, nu se pot bucura de aceste lucruri. De aceea, pe langa grija pe care le-o purtam vrem sa le introducem in meniu o parte din bucatele nelipsite pe masa de Paște. In prima zi a sfintei sarbatori pacienții cu patologii care permit un meniu diversificat vor primi oua roșii și… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

