Meniu complet la un euro, un ajutor nesperat pentru studenţii din Franţa, în dificultate din cauza pandemiei Un meniu complet la un euro reprezinta un ajutor nesperat la care apeleaza multi studenti din Franta, care si-au pierdut locurile de munca informale din cauza masurilor antiepidemice, scrie sambata EFE intr-un reportaj din Paris. Foto: (c) CHRISTOPHE PETIT TESSON / EPA Dupa protestele din ianuarie, in care studentii denuntau nesiguranta economica in care se afla, dar si emotionala, dat fiind ca nu pot merge la ore si nici nu se pot intalni cu colegii, guvernul a decis sa permita cantinelor universitare sa ofere hrana la un euro pentru cei mai nevoiasi dintre ei. Insa au aparut si alte initiative… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

