Armata rusa a atacat, vineri, pozitii ucrainene din regiunile Donetk si Lugansk, pe frontul din sud-estul Ucrainei, dupa bombardamente masive asupra infrastructurii, noteaza mediafax.

Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, ca iluminatul public din Timisoara nu va fi redus din cauza crizei energetice si ca iluminatul festiv de Craciun va fi extins, avand in vedere ca urmeaza anul in care Timisoara este Capitala Europeana a…

70% dintre companiile participante la cel mai recent sondaj eJobs au declarat ca anul acesta vor oferi angajaților beneficii extrasalariale de sarbatori.

O comisie de la Universitatea Babeș-Bolyai va analiza din nou lucrarea susținuta de Lucian Bode in 2018, totul la cererea profesorului universitar doctor Adrian Ivan, cel care a și fost coordonatorul tezei de doctorat a ministrului de interne, informeaza in exclusivitate GOLD FM, titreaza Solid News.…

Boris Johnson a comis o gafa monumentala in Camera Comunelor, unde i-a adus un omagiu lui Vladimir Putin, in locul lui Volodimir Zelenski, in prima sa interventie in Camera inferioara a Parlamentului britanic, relateaza Express.

Televiziunea de stat iraniana a numit-o pe Regina Elisabeta a II-a „unul dintre cei mai mari criminali din istoria omenirii" și chiar a comparat-o cu Adolf Hitler intr-o serie de dezvaluiri șocante.

Presedintele american Joe Biden si sotia sa Jill au mers, joi seara, la ambasada Marii Britanii din Washington, unde au semnat in cartea de condoleante deschisa in omagiu pentru regina Elizabeth a II-a.

Rusia a abordat cateva tari din Asia pentru a le oferi posibile contracte de petrol pe termen lung cu un discount de pana la 30%, a anuntat Bloomberg citand un oficial occidental, transmite Reuters, conform AGERPRES.