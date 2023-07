Stiri pe aceeasi tema

- Romanii sunt din nou in centrul atenției, in Italia, dupa ce un barbat și-a vandut iubita unei femei, tot din Romania, pentru suma de 10.000 de euro. Dupa ce mama fetei tranzacționate au apelat la ajutorul oamenilor legii, autoritațile au intrat pe fir și au salvat-o pe tanara și au condamnat-o la inchisoare…

- Deși a luat contact cu sistemul educațional din Romania abia la 17 ani, dupa ce vreme de peste 12 ani a trait in Italia alaturi de familia sa, Antonio Andrei Gradinariu este unul dintre elevii suceveni care au performat la olimpiadele școlare din acest an.S-a intors in Romania in urma cu doi ...

- Spiritul lui Nenea Iancu Caragiale, ce a oglindit naravurile și pasiunile politice care marcau societatea romaneasca din vremea lui, traiește astazi, nu numai prin opera sa, dar și printr-o berarie din Piatra-Neamț ce ii poarta numele. Familia care a deschis aceasta berarie, este cea care a deschis…

- Romance sarace obligate sa practice prostituția 'la strada' in Roma: Polițiștii și procurorii DIICOT au descins peste traficanțiUn grup infracțional organizat, care deținea „posturi” pentru prostituția stradala in Roma, a fost destructurat de procurorii DIICOT. Fete cu situație materiala precara…

- Ploi cu descarcari electrice și vreme instabila vor fi și in Romania, dar nu vor provoca inundații devastatoare, așa cum s-a intamplat in Italia, a spus la Digi24 Florinela Georgescu, director executiv ANM. Pana la sfarșitului zilei e valabil insa un cod galben hidrologic care vizeaza rauri din partea…

- Un roman a supravietuit dupa ce s-a aruncat in gol de la etajul doi al aeroportului din Bari, Italia. Incidentul a avut loc marți seara. Potrivit presei din Italia, barbatul ajunsese in Bari cu o zi inainte. Din motive necunoscute, a doua zi a vrut sa se intoarca in Romania, dar nu avea bilet. Romanul…

- Fostul ministru al Finanțelor Darius Valcov, considerat candva „eminența cenușie” a PSD, a fost condamnat definitiv, marți, de Inalta Curte de Casație și Justiție, la 6 ani de inchisoare in dosarul in care era acuzat de infracțiuni de corupție. Presa din județul Dolj relata, insa, inca din 2020, ca…

- Costel Cașuneanu, vicecampionul en-titre de super rally va pilota, in premiera, un monopost, dupa ce in ultimii ani a facut senzatie cu modelul Skoda Fabia R5. Acesta va lua startul in etapele de super rally si viteza in coasta la bordul unui model unic pe circuitele din Romania, Wolf Mistral, construit…