- Ultimii acuzati din dosarul care priveste spagile de 125.000 de euro de la Ambulanta Neamt, sume cerute la examenele masluite pentru angajari definitive, au fost condamnati de Tribunalul Bacau. Sentința nu este insa definitiva, putand fi atacata cu apel

- Un barbat din Constanța iși va petrece urmatorii 5 ani in pușcarie, dupa ce a furat de la un minor de 11 ani, 1 leu. Barbatul fost condamnat la 5 ani de inchisoare ținand cont de faptul ca este recidivist, dar și pentru ca legea nu face distincție in ceea ce privește prejudiciul in cazul unei talharii,…

- Fiica cea mare a fostului dictator Saddam Hussein a fost condamnata in lipsa, in Irak, la 7 ani de inchisoare pentru promovarea partidului Baas, dizolvat si interzis dupa invazia americana din 2003. Raghad Saddam Hussein traiește in Iordania.

- Ana Morodan a fost condamnata joi la 1 an, 3 luni si 10 zile inchisoare cu suspendare, dupa ce, in luna martie a fost prinsa la volan beata și sub influneța substanțelor interzise, la volan. Conform deciziei, „Contesa digitala” trebuie sa munceasca in folosul comunitații timp de 60 de zile. Magistrații…

- Ana Morodan se confrunta cu o lovitura din partea judecatorilor, ca urmare a conduitei sale iresponsabile in trafic, atunci cand in luna martie, vloggerița a condus o mașina fara permis, aflandu-se totodata sub influența consumului de substanțe interzise. Sentința nu este definitiva, ea putand fi contestata…

- O femeie acuzata de propaganda terorista, aflata intr-o faza avansata a procesului de auto-radicalizare, a fost condamnata miercuri de Curtea de Apel Craiova la 4 ani si 11 luni inchisoare cu executare.

