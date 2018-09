Stiri pe aceeasi tema

- Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 50 de unitati de învatamânt preuniversitar de stat va continua, prevede un proiect de Ordonanta de Urgenta publicat pe site-ul Ministerului Educatiei Nationale.

- „Discutam in sedinta de astazi si despre programul de investitii in domeniul culturii. Este un domeniu care are nevoie urgenta de finantare multianuala pentru achizitia de imobile monumente istorice si bunuri culturale, construirea de obiective culturale sau realizarea de lucrari de interventie,…

- Guvernul achiziționeaza 22 de elicoptere și un simulator de zbor, pentru situații de urgența. Anunțul a fost facut, marți, in ședința de Guvern, de catre premierul Viorica Dancila. Este vorba despre o Ordonanța de urgența privind achiziția cetralizata de elicoptere și simulatoare de zbor pentru situații…

- Se va da Ordonanța de Urgența pentru Amnistie și Grațiere? Este dezbaterea care a incins mijlocul verii și nu fara substanța. Discuția exista in cadrul Coaliției și ea devine tot mai intensa pe masura ce devine tot mai clar ca opoziția președintelui Klaus Iohannis la legile justiției votate de Parlament…

- Dupa decizia Curtii Constitutionale, publicata in Monitorul Oficial pe 31 mai 2018, in care se precizeaza ca reorganizarea Regiei Editurii Didactice si Pedagogice (EDP) in societate pe actiuni este neconsitutionala, Guvernul a dat Ordonanta de urgenta pentru legalizarea statutului acesteia. EDP a devenit…

- Executivul a adoptat, joi, in sedinta de Guvern, prin Ordonanta de Urgenta, programul ”Investeste in tine”, ce va oferi tinerilor care sunt la studii, fara a avea un loc de munca, acces la imprumuturi fara dobanda, garantate de stat, de pana la 40.000 de lei, pentru educatie, sanatate, sport si cultura.

- "DIICOT nu lucreaza conform principiului oportunitatii, asa cum fac parchetele din vestul europei. La momentul modificarilor legislative, am simtit nevoia unui suport real din partea Ministerului Justitiei, pe care din nefericire nu l-am simtit. Discutam despre un minister al Justitiei de dupa Ordonanta…

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat miercuri ca "nu a simtit un suport real" din partea Ministerului Justitiei si ca au fost ministri ai Justitiei care nu i-au raspuns la telefon chiar si cateva luni. "La momentul modificarilor pe legislatie proprie, am simtit nevoia unui suport…