- Cartea de memorii a fostului presedinte american Barack Obama, "A Promised Land", s-a vandut in primele 24 de ore de la iesirea sa marti pe piata in 887.000 de exemplare in SUA si Canada, mai ales in micile librarii, a informat marti editura Penguin Random House, citata de EFE. Barack, o depaseste astfel…

- Județul Timiș a devenit duminica al treilea județ unde rata de infectare a trecut de 6 imbolnaviri cu coronavirus la 1.000 de locuitori. Primele doua județe care au depașit acest prag sunt Salaj și Cluj. Salajul a raportat duminica o rata de infectare de 6,51, urmat de Cluj – 6,41 și Timiș – 6,21.…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat marti ca deficitul bugetar pe primele noua luni ale acestui an este de 6,36% din PIB, sau 67,27 miliarde lei. „Romania trece alaturi de economia globala prin cea mai mare criza din ultimii 100 de ani. Nu o spun eu, o spun toti cei care se uita azi…

- Autor: Publicat: 12 Septembrie, 2016 - 08:44 Petru ROMOȘAN Alegerile americane din 3 noiembrie 2020 pot deveni cele mai importante din ultima suta de ani, de la primul razboi mondial incoace. Cel putin asa crede celebrul geopolitican rus Aleksandr Dughin, cum vom vedea mai jos. Ruptura dintre cele…

- Un nou bloc operator, destinat intervențiilor estetice, a fost pus in funcțiune la clinica de infrumusețare și tratamente corporale Swiss din București. Primele intervenții chirurgicale au fost deja facute, incepand cu data de 15 octombrie 2020. Clinica privata și-a inaugurat propriul bloc operator,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, face primele declarații dupa ce Romania a inregistrat cel mai mare numar de cazuri de imbolnaviri cu coronavirus in 24 de ore. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.958 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS…

- Fostul presedinte american Barack Obama intentioneaza sa lanseze in noiembrie primul volum al memoriilor sale, care ar urma sa acopere ascensiunea sa politica, alegerile din 2008 si primii sai ani la Casa Alba, relateaza DPA. Cartea de 768 de pagini, intitulata 'A Promised Land', va fi lansata…