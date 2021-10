Memoriile DDR5 de la ADATA sunt pregătite pentru noile procesoare Intel ADATA anunța memoriile RAM DDR5-4800, o noua generație de module capabile sa atinga frecvențe de pana la 4800 MT/s și cu o capacitate de pana la 32 GB. In plus, ADATA a colaborat cu șase producatori importanți de placi de baza, inclusiv AORUS, ASROCK, ASUS, GIGABYTE, MSI și ROG pentru a asigura performanțe și compatibilitate […] The post Memoriile DDR5 de la ADATA sunt pregatite pentru noile procesoare Intel appeared first on PCNEWS . Citeste articolul mai departe pe pcnews.ro…

