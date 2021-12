Stiri pe aceeasi tema

Sasha, o cațelușa de doar 4 ani s-a pierdut de familia ei in Targoviște, zona Micro VI. Micuța ratacește acum pe strazi prin frig. Este un caine bland și cu

In pragul sarbatorilor de iarna, o familie din Moreni este greu incercata de soarta. Fiul, in varsta de 22 de ani, a murit in Italia, intr-un accident. Baiatul ar fi

Astazi, 21 noiembrie, Benone Sinulescu a fost condus pe ultimul drum. Familia și prietenii, dar și mulți colegi de breasla au participat la tragicul eveniment, insa una dintre bunele prietene ale regretatului artist nu a fost prezenta, mai precis Sofia Vicoveanca. In cadrul unei emisiuni TV, interpreta…

"Ne sunt sufletele impietrite de durere la aflarea veștii dispariției premature și nedrepte a celui care ne-a incantat sufletele și inimile de bucurie cu frumoasele melodii și inconfundabila lui voce. L-am apreciat, l-am admirat, l-am avut alaturi de noi ca prieten la fiecare eveniment din viața noastra!…

Zilele trecute s-a aflat ca Elena Gheorghe și 11 membri ai familiei sale au fost infectați cu COVID-19. Toți s-au recuperat, s-au vindecat așa ca au putut ieși din casa, au revenit la vechile obiceiuri. Așa a procedat și artista, care s-a afișat cu zambetul pe buze și a vorbit despre un nou proiect.…

Padurarii dambovițeni deplang moartea fostului lor coleg, Ion Ciobanu, padurar in cadrul Ocolului Silvic Sturzeni. Barbatul se pensionase in urma

CJSU a luat decizia ca Liceul Tehnologic „Constantin Brancoveanu" Targoviște sa funcționeze in scenariul 2 (desfașurarea cursurilor in sistem online)

Ionuț Cercel, fiul regretatului artist Petrica Cercel, este tatal a doi copii minunați și are o soție extrem de frumoasa. Indragitul cantareț și producator iși gasește liniștea in brațele lor in aceste clipe grele, cand cel care i-a dat viața s-a stins. Cum arata femeia pe care o strange in brațe și…