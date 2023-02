Memorialul Ivan Patzaichin va inaugurat în septembrie pe faleza din Tulcea Memorialul Ivan Patzaichin va fi inaugurat pe 5 septembrie a acestui an, pe faleza din Tulcea, in ziua in care fostul sportiv a plecat dintre noi, conform unui comunicat de presa transmis de Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23. De asemenea, memorialul va deveni obiectiv turistic și cultural, urmand sa beneficieze de cinci lucrari de […] Articolul Memorialul Ivan Patzaichin va inaugurat in septembrie pe faleza din Tulcea apare prima data in . Citeste articolul mai departe pe infosud-est…

