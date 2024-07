Stiri pe aceeasi tema

- DEBUT… Ediția 2024 a Campionatului Național de Rugby 7s va debuta pe 20 iulie, iar prima etapa va avea loc la Navodari (Elita) și București (Promovare). Din eșalonul Elita face parte și echipa de rugby in 7 de la RC Barlad. Echipa barladeana este antrenata de Catalin Postolachi, cel care se ocupa și…

- ADVERSARI… CSM Vaslui și-a aflat, zilele trecute, programul din viitorul sezon al Ligii Zimbrilor. Ediția 2024-2025 va debuta pe 31 august, iar trupa pregatita de Gabriel Armanu va juca, pe teren propriu, impotriva celor de la CSM București. Deși s-a tras la sorți programul, handbaliștii vasluieni inca…

- COMPETIȚIE… Peste 140 de sportivi la Cupa de Vara la Taekwon-do ITF, organizata de Asociația Club Sportiv “Liga de Est” Vaslui in sala de de antrenamente a clubului. Competiția a adunat la start sportivi cu varste cuprinse intre 4 ani și 15 ani la trei probe de concurs: tehnici speciale, speed kick…

- Pe data de 15 iunie 2024, Comaneștiul va gazdui “Cupa Valea Muntelui, ediția a VI-a”, o competiție internaționala de Qwan Ki Do. La acest eveniment vor participa concurenți de toate varstele, de la cei mai tineri pana la veterani, reprezentand atat Romania, cat și Republica Moldova. Competiția este…

- TROFEU… Județul Vaslui are doi campioni naționali la fotbal. Rareș Munteanu, din Vaslui, și Marius Codreanu, din Huși, au caștigat Liga de Tineret cu Farul Constanța. In finala, Farul a invins FCSB, scor 1-0, și va reprezenta Romania in Youth League. Ediția 2023-2024 a Ligii de Tineret a fost adresata…

- IN TOP… FC Vaslui a fost pentru cațiva ani una dintre cele mai puternice echipe de fotbal din Romania. Chiar daca nu a avut o istorie bogata, echipa patronata de Adrian Porumboiu a fost una dintre protagonistele Ligii 1, fiind timp de trei ani la rand pe podium: 2009-2010, 2010-2011 și 2011-2012. Roberto…

- SUCCES… Sporting Juniorul Vaslui a obținut o victorie extrem de importanta cu Victoria Muntenii de Jos in lupta pentru evitarea retrogradarii directe din Liga 4. Vasluienii s-au impus cu 5-2 (1-0), in deplasare, și au facut schimb de locuri cu Victoria. Intr-un meci disputat in devansul etapei a 19-a…

- SUCCES… Victorie mare pentru FC Ghergheleu in lupta pentru promovarea in Liga 4! “Roș-negrii” caștiga la Manjești (4-0) și revin pe loc de promovare directa. Victorie la scor și pentru CSM Hușana Huși, 4-0 cu Unirea Dodești. FC Ghergheleu a inceput jocul ca o favorita indiscutabila, instalandu-se din…