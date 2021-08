Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Mureș, Ciprian Dobre, a postat miercuri, 18 august, pe pagina sa de Facebook, un text in memoria lui Emil Dandea, fost primar liberal al municipiului Targu Mureș intre anii 1922 -1926 și 1934-1937. "Sunt 52 de ani de la moartea lui Emil Dandea, primarul Targu Mureșului, care a pus definitiv…

- Prefectul județului Mureș, Mara Toganel, și-a anunțat public candidatura la funcția de prim-vicepreședinte al PNL Mureș in echipa propusa de avocatul Ciprian Dobre. "Candidez pentru ca imi doresc ca Partidul Național Liberal Mureș sa fie un partid demn și respectat. Cred in forța echipei liberale, cred…

- Prefectul județului Mureș, Mara Toganel, i-a felicitat pe Andrei Albu și Ioana Vlad, cei doi elevi de 10 ai județului Mureș din acest an la examenele de Evaluare Naționala și Bacalaureat. "Dupa obținerea notei maxime la Evaluarea Naționala, Andrei se indreapta catre profilul Matematica-Informatica de…

- Declarație de presaZoltan Soos, Primarul municipiului Targu Mureș „Am fost astazi pe platforma Combinatului Chimic. Locuitorii nu mai sunt in pericol, iar conform tuturor indicatorilor oficiali, indicele de poluare a aerului nu a crescut. Asta nu inseamna ca putem trece peste explozia de azi-noapte!…

- La Combinatul Azomureș are loc o ancheta amanunțita privitoare la explozia produsa azi noapte, la instalația Amoniac 3, care se afla in ultima faza a procesului de repornire. Prefectul de Mureș, Mara Toganel, a anunțat pe consul sau de Facebook ca a participat la coordonarea intervenției alaturi de…

- Am avut parte, peste 10 ani, de o conducere dezastruoasa care a lasat municipiul Targu Mureș cu mult in urma celorlalte, asta e clar. Am scris zeci de materiale in care am atras atenția asupra tampeniilor infaptuite de celebrul cuplu Florea-Maior care, dupa ce a facut cate ceva in primele 2 mandate,…

- Gunoaiele clandestine de pe raza municipiului Targu Mureș inca iși așteapta „colectorul". Intr-o conferința de presa susținuta marți, 8 iunie, primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a declarat ca operatorul de salubritate actual inca nu a dat raspuns cererii reprezentanților Primariei cu privire…

- Consilierii locali ai municipiului Targu Mureș au aprobat joi, 27 mai, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, incheierea unui acord de parteneriat intre Primaria municipiului Targu Mureș, Primaria comunei Sancraiu de Mureș, Primaria comunei Panet și Administrația Bazinala de Apa Mureș pentru demararea…