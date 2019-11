Stiri pe aceeasi tema

- ​Memorandumul privind securitatea rețelelor 5G, semnat în data de 20 august între Guvernele României și SUA, a fost desecretizat și publicat în data de 1 noiembrie pe site-ul Ministerului Comunicațiilor, dupa eșecul organizarii în acest an a licitației 5G. Publicarea documentului…

- Premierul Viorica Dancila a avut, marti, o intrevedere cu secretarul american al Energiei, Rick Perry, context in care a fost semnat un Memorandum de de intelegere intre Guvernele Romaniei si Statelor Unite privind cooperarea in domeniul nuclear civil. „Memorandumul este rezultatul…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut o intrevedere cu secretarul american al Energiei, Rick Perry, in cadrul vizitei de lucru in Statele Unite ale Americii. Potrivit Executivului, a fost semnat Memorandumul de ințelegere intre Guvernele Romaniei și Statelor Unite privind cooperarea in domeniul nuclear…

- A fost semnat Memorandumul de ințelegere intre Romania și Statelor Unite privind cooperarea in domeniul nuclear civil Prim-ministrul Viorica Dancila a avut marți o intrevedere cu secretarul american al Energiei, Rick Perry, in contextul vizitei de lucru in Statele Unite ale Americii. Cu acest prilej,…

- Memorandumul este rezultatul viziunii comune cu privire la rolul strategic al dezvoltarii energiei nucleare in scopuri pașnice și marcheaza angajamentul de a lucra in direcția intensificarii cooperarii in domeniul nuclear civil. Documentul ofera perspectiva consolidarii relațiilor economice dintre…

- Premierul Viorica Dancila a avut, marti, o intrevedere cu secretarul american al Energiei, Rick Perry, in contextul vizitei de lucru in Statele Unite ale Americii, cu acest prilej fiind semnat Memorandumul de intelegere intre Guvernele Romaniei si Statelor Unite privind cooperarea in domeniul nuclear…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut astazi o intrevedere cu secretarul american al Energiei, Rick Perry, in contextul vizitei de lucru in Statele Unite ale Americii. Cu acest prilej, a fost semnat Memorandumul de ințelegere intre Guvernele Romaniei și Statelor Unite privind cooperarea in domeniul…

- Raportul privind securitatea cibernetica a implementarii sistemului 5G in Romania, la care au participat mai multe structuri romanesti care tin de securitatea nationala, va ajunge pe masa Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), unde presedintele Klaus Iohannis va avea ocazia sa actioneze conform…