- Controversatul memorandum privind mutarea Ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim ar putea desecretizat. Propunerea a fost facuta in sedinta PSD de ieri de liderului partidului, Liviu Dragnea.„Am discutat, intr-adevar, in Biroul Național Permanent. Domnul președinte Dragnea…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri, in Comisia de politica externa a Camerei Deputatilor, ca o decizie de mutare a Ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim ar putea afecta candidatura Romaniei in 2019 pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat, miercuri, ca Liviu Dragnea, ca "om politic, presedinte al celui mai mare partid politic din Romania, are dreptul sa-si exprime orice opinie".El a facut aceasta remarca intrebat, in cadrul audierilor de la Comisia de politica externa…

- Teodor Melescanu a declarat miercuri, in timpul audierilor din Comisia de politica externa a Camerei Deputatilor, ca Memorandumul adoptat de Guvern in legatura cu mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim nu reprezinta decat o forma de a cere aprobarea Executivului pentru a incepe un proces…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri, in Comisia de politica externa a Camerei Deputatilor, ca o decizie de mutare a Ambasadei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim ar putea afecta candidatura Romaniei in 2019 pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a anuntat, miercuri, in Comisia de politica externa a Camerei Deputatilor, ca a fost agreata o vizita a regelui Iordaniei in Romania si ca se lucreaza la un turneu al premierului Viorica Dancila in Arabia Saudita, Quatar, Kuweit, probabil si Oman si Emiratele…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, este audiat, miercuri, in Comisia de politica externa a Camerei Deputaților in legatura cu Memorandumul privind evaluarea mutarii Ambasadei din Israel.

- Comisia pentru politica externa a Camerei Deputatilor a aprobat miercuri solicitarea PNL de a-l chema la audieri pe ministrul de Externe, Teodor Melescanu, dupa ce Executivul a decis mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim.“Audierea ministrului va avea loc, cel mai probabil,…