Stiri pe aceeasi tema

- A fost o perioada cand Tristan Tate era pe primele pagini ale tabloidelor. La brațul Biancai Dragușanu, era una dintre personalitațile pe care oamenii o priveau cu mare interes. Apoi cei doi s-au desparțit și a venit inevitabilul con de umbra. Dar sa nu-i plangem de mila! Tristan și fratele lui au parte…

- Adrian Alexandrov a avut parte de o aniversare ca-n filme: a mancat delicatese intr-un local de fite din nordul Capitalei, a baut sampanie scumpa, apoi a urcat la volan si i-a dat “talpa” prin oras, cu “Blonda de la Cotroceni” in dreapta sa.

- A consemnat prof.dr. Cornel Marculescu In Țara Romaneasca au existat in secolul al XVI-lea doua manastiri cu acest nume, deosebirea Post-ul Istoria manastirii Stelea din Targoviște. Date și imagini exclusive apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Inceputul de an nu este prea bun pentru Amna! Recent, fiul artistei a ajuns pe mainile medicilor, iar Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta, in exclusivitate, imagini de la spitalul in care a fost dus micutul David.

- In aceasta seara, What`s Up a fost adus la secția de poliție 17 din Capitala, dupa ce a agresat-o fizic pe iubita lui, Alice Badea. Potrivit comunicatului oficial al poliției, chiar tanara ar fi fost cea care a sunat la 112, pentru a alerta oamenii legii cu privire la incident.

- Romania a invins dramatic Ungaria, scor 28-27, și s-a calificat in grupa principala a Campionatului Mondial de handbal feminin din Japonia. Cristina Neagu (31 de ani) a plans dupa golul marcat in ultimele secunde. GSP e singura redacție din Romania care a trimis o echipa de jurnaliști la Campionatul…