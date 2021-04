Membru PNL, sub anonimat, atacă în instanță restricțiile Guvernului Printr-o contestație depusa la Tribunalul București, acesta atrage atenția asupra faptului ca Executivul nu a prezentat un raport care sa indice faptul ca inchiderea magazinelor la ora 18:00 sau interzicerea circulației dupa ora 20:00 ar genera o scadere a ratei de infectare, potrivit Antena3. Rezultate DEZASTRUOASE la simularea Bacalaureat 2021: Iata cați au „promovat” examenul Liberalul a depus, la Tribunalul București, contestația respectiva. Mai mult, in contestația redactata se arata faptul ca nici masurile restrictive și carantina nu au avut un efect pozitiv nici in cazul Timișoarei,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

