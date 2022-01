Membru al unei grupări de cămătari, după gratii Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus mentinerea arestului preventiv fata de un barbat deferit justitiei intr-un dosar de camata, șantaj, trafic de persoane și proxenetism. Barbatul a fost arestat in decembrie 2020, iar de atunci a ramas dupa gratii. Alaturi de barbatul arestat preventiv au fost trimisi in judecata alti sapte inculpati, membrii unei grupari infracționale care acționa inca din 2016 in județele Dolj și Argeș, dupa cum sustin procurorii DIICOT. Potrivit anchetatorilor, gruparea infracționala era specializata in camatarie și șantaj . ”Incepand cu anul 2016, mai multe… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

