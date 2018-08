Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile germane au arestat un militant islamist sirian suspectat de apartenenta la Frontul al-Nusra, filiala siriana a retelei teroriste Al-Qaida, informeaza publicatia Der Spiegel si agentia DPA.

- Autoritatile canadiene au respins, miercuri, ipoteza privind implicarea retelei teroriste Stat Islamic in atacul armat din orasul Toronto, desi organizatia fundamentalista sunnita a revendicat atentatul.

- Autoritatile din Statele Unite au dejucat un atentat care urma sa fie comis de Ziua Independentei, pe 4 iulie, arestand un simpatizant al retelei teroriste Al-Qaida, anunta Biroul Federal de Investigatii (FBI).

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Calarasi, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T, au destructurat o grupare infractionala specializata in trafic de persoane si proxenetism. Trei persoane au fost arestate preventiv.

- CERERE…Arestat preventiv, dupa ce a comis una dintre cele mai oribile crime, Mihai Glaben a dat dovada de tupeu in fata judecatorilor si a cerut inlocuirea masurii arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu. Mihai Galben a fost arestat preventiv la inceputul lunii martie dupa ce, intr-un acces…

- Cinci lideri ai retelei teroriste Stat Islamic, inclusiv un apropiat al lui Abu Bakr al-Baghdadi, au fost capturati in Irak, intr-o operatiune a serviciilor americane si irakiene, afirma surse citate de cotidianul The New York Times, informatia fiind confirmata de presedintele SUA, Donald Trump, potrivit…

- Cinci lideri ai retelei teroriste Stat Islamic, inclusiv un apropiat al lui Abu Bakr al-Baghdadi, au fost capturati in Irak, intr-o operatiune a serviciilor americane si irakiene, afirma surse citate de cotidianul The New York Times, informatia fiind confirmata de presedintele SUA, Donald Trump,…

- Cinci lideri ai retelei teroriste Stat Islamic, inclusiv un apropiat al lui Abu Bakr al-Baghdadi, au fost capturati in Irak, intr-o operatiune a serviciilor americane si irakiene, afirma surse citate de cotidianul The New York Times, informatia fiind confirmata de presedintele SUA, Donald Trump.