Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a vorbit luni, in mod separat, cu omologii sai din Ucraina si Rusia, Volodimir Zelenski si Vladimir Putin, in contextul eforturilor de oprire a confruntarilor militare ruso-ucrainene.

Ministerul Apararii din Rusia a anuntat ca a plasat fortele de descurajare in alerta de lupta, in ciuda negocierilor cu Ucraina de la granita cu Belarus, relateaza DPA.

Forțele ruse au distrus un baraj construit in regiunea Herson din Ucraina in 2014 pentru a intrerupe apa in Crimeea, a declarat sambata agenția de presa RIA, citat de guvernatorul Crimeei anexate de Rusia, Serghei Aksyonov.

Consiliul Uniunii Europene a decis, vineri, blocarea activeleor financiare detinute de presedintele rus, Vladimir Putin, si de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, in cadrul sanctiunilor impuse ca reactie la razboiul lansat de Rusia in Ucraina, afirma oficiali de la Bruxelles, scrie Mediafax.

Uniunea Europeana analizeaza posibilitatea de a bloca activele financiare detinute de presedintele rus, Vladimir Putin, si de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, in cadrul sanctiunilor impuse ca reactie la razboiul lansat de Rusia in Ucraina, afirma oficiali de la Bruxelles, scrie Mediafax.

Rusia foloseste baza aeriana Gomel din Belarus pentru a mobiliza trupe pentru a lua cu asalt Kievul, din cauza daunelor suferite la aeroportul militari Hostomel din apropiere de capitala Ucrainei, a transmis vineri Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei, potrivit Reuters.

Fostul selectioner Victor Piturca a declarat, joi, ca este tragic ceea ce se intampla in Ucraina, insa a precizat ca dupa parerea sa cei care conduc lumea de aceasta data "nu o fac bine" si nu doar Vladimir Putin este vinovat, anunța news.ro.

Belarus a anuntat duminica ca exercitiile militare comune cu Rusia desfasurate pe teritoriul tau, care ar fi trebuit sa se incheie duminica, vor continua din cauza agravarii tensiunilor in Ucraina vecina, relateaza AFP.