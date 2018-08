Stiri pe aceeasi tema

- Florin Iordache citeaza din paragraful 133 al opiniei preliminare a Comisiei de la Venetia, afirmand ca aceasta a laudat „separatia carierelor" judecatorilor de a procurorilor, prin transferarea competentelor de numiri de la Plen la cele doua sectii ale CSM."Noul mod de luare a deciziilor…

- Discuții Dragnea-Tariceanu, la Parlament. Cei doi lideri ai coaliției de guvernare au discutat, luni, in biroul liderului PSD Liviu Dragnea,de la Parlament. Se ia in calcul elaborarea unui punct de vedere oficial, ca raspuns la raportul preliminar al Comisiei de la Veneția, pe legile justiției. Conducerea…

- "Simple precizari referitoare la elaborarea legilor justitiei!Ministerul justitiei a elaborat un proiect de lege pentru modificarea celor trei legi ale justitiei. Concomitent, pe un numar de 18 pagini, ministerul justitiei a elaborat si proiectul de solicitare a opiniei Comisiei de la Venetia.…

- Liberalii afirma ca raportul preliminar al Comisiei de la Venetia cu privire la legile justitiei arata ca ministrul Tudorel Toader si alti reprezentanti ai PSD-ALDE au mintit cand sustineau ca modificarile legislative sunt conforme standardelor Comisiei si atrag atentia parlamentarilor care au sustinut…

- Lucian Stanciu Viziteu, membru in Comisia de control al SRI, a anuntat ca va solicita, prin intermediul Comisiei, ca directorul Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, sa explice natura relatiei sale cu liderul PSD, Liviu Dragnea.

- PNL va contesta la Curtea Constitutionala modificarile aduse Codului penal, a declarat luni senatorul liberal Alina Gorghiu. ”Domnul Dragnea deschide astazi sampania pentru a sarbatori”, a precizat senatoarea liberala, aratand ca niciuna dintre directivele pe care le-a invocat PSD-ALDE, in transpunerea…

- Cei care dau mita nu vor fi pedepsiti daca denunta fapta in termen de 1 an Florin Iordache, presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei. Foto: Arhiva. Tensiuni în Comisia speciala privind legile justitiei, între putere si opozitie. Deputatul USR, Stelian…

- "24 mai 2018 - am inceput al doilea mandat in calitate de membru titular al Comisiei de la Venetia!", scrie ministrul pe Facebook.Anuntul sau este facut in contextul in care o delegatie a Comisiei de la Venetia se afla la Bucuresti penturu discutii pe tema modificarilor la legile Justitiei.…