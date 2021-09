Stiri pe aceeasi tema

- S-a dat startul votului in USR PLUS, pentru noul președinte. Opțiunile se exprima online, prin intermediul unei platformei securizate. Daca niciunul dintre candidați nu obține peste 50% din voturi in primul tur, se va merge in turul al doilea. Trei competitor iși disputa conducerea partidului: Dan Barna,…

- Aproximativ 50.000 de membri USR PLUS voteaza președintele formațiunii. Votul a inceput azi, 15 septembrie, se incheie pe data de 22 septembrie și se desfașoara online prin intermediul unei platforme securizate. In competiția interna s-au inscris trei candidați: Dan Barna, Dacian Cioloș și Irineu Darau.…

- USR PLUS anunta ca, miercuri, la ora 10.00, a inceput votul pentru alegerea presedintelui formatiunii. Scrutinul este online si se va desfasura in doua tururi, daca niciunul dintre candidati nu obtine peste 50% din voturi. Aproximativ 50.000 de membri sunt asteptati sa voteze unul dintre cei trei…

- In ultimele luni au avut loc alegeri interne in toata tara in USR PLUS La finalul alegerilor, USR a castigat cele mai multe judete, in timp ce PLUS a castigat cea mai importanta filiala, cea din Bucuresti USR ar avea majoritate in 34 de organizatii judetene, in urma alegerilor interne Congresul are…

- Cel de-al treilea candidat inscris in cursa interna din USR PLUS, Irineu Darau, este candidatul cu cea mai puțina notorietate politica in acest moment și deci direct interesat sa loveasca cat mai puternic in adversarii sai. Chiar daca pana la momentul inscrierii lui Darau in cursa, campania a fost una…

- Senatorul USR Irineu Darau si-a anuntat, joi, candidatura la presedintia USR PLUS, mentionand ca este convins ca, daca Dan Barna va fi presedinte al formatiunii inca patru ani si virtual candidat la prezidentiale, sansele partidului pentru alegerile din 2024 sunt foarte putine. „Candidez pentru presedintia…

- Senatorul de Brașov Irineu Darau a anunțat acesta joi dimineața ca se inscrie in cursa pentru șefia USR PLUS. Parlamentarul susține ca „partidul nu e in cel mai bun punct”, iar scorul USR PLUS „e injumatațit”. Darau zice ca iși dorește sa intoarca partidul catre fiecare membru și sa nu aiba acces la…

- Dacian Ciolos, copresedinte USR PLUS, a anuntat luni seara ca atât el, cât și Dan Barna vor candida la conducerea formatiunii și si-a exprimat încrederea ca vor exista si alte persoane care sa se înscrie în competitia pentru sefia partidului. Asta vine dupa ce, conform…