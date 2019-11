Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat marti ca, in urma rezultatului ”sub obiectiv” obtinut la alegerile prezidentiale, va cere un vot de incredere membrilor partidului, iar, daca nu il va primi, va face un pas in spate. „Voi cere un vot de incredere membrilor partidului si e foarte normal sa ma intorc…

- ”Dragi colegi, Am avut o discuție de patru ore in CP informal. Am spus din nou ca imi asum rezultatul obținut. Catalin Drula a prezentat detaliat campania. Au fost voci diverse, unele suparate, altele de susținere. Am simțit ca suntem o echipa. Am fost intrebat ce inseamna asumare.…

- Surse citate de Realitatea Plus, susțin ca liderii USR i-au reproșat lui Dan Barna, dar și "locotenenților" acestuia Ionuț Moșteanu și Catalin Drula, strategia adoptata in campanie, mai ales in zona de comunicare. Dupa mai multe discuții și analize, Dan Barna le-a dat asigurari celor din USR…

- Presedintele USR, Dan Barna, a anuntat ca formatiunea sa nu este de acord cu pactul propus de Viorica Dancila, premisele unei discutii fiind posibile doar daca premierul isi da demisia si PSD ar fi de acord cu anticipatele.

- Dan Barna a fost ales președintele USR pentru un nou mandat, prin vot electronic, arata un comunicat de presa al partidului. In cadrul scrutinului on-line, desfașurat in perioada 1-5 septembrie, au votat 9.314 membri ai formațiunii, iar Barna a obținut 6.097 din voturi, insemnand 65.75%.„Cosette…

- Presedintele USR, Dan Barna, i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis sa-i solicite premierului Viorica Dancila demisia si sa declare public si explicit ca nu va mai acorda ‘inca o sansa’ PSD. ‘Ii cer presedintelui Iohannis sa-i ceara doamnei Dancila demisia si, mai ales, sa declara public si explicit,…