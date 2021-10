Printre zecile de persoane care au cerut certificate fictive de vaccinare anti-COVID se afla membri ai unui lot olimpic si un subofiter de la Serviciul Public Comunitar de Pasapoarte Prahova, se arata in motivarea Tribunalului Prahova, care a dispus cercetarea sub control judiciar a celor patru inculpati retinuti in dosarul vaccinarilor fictive. In document sunt […] The post Membrii unui lot olimpic si un subofiter de la Pasapoarte au cerut certificate de vaccinare false, in Prahova appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .