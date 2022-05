Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul familiei Ghinescu, Crina Radu, a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca polițistul Cristian Cioaca are un comportament corespunzator, civilizat și merge la Biserica pentru a se ruga. Aceasta susține ca Cristian Cioaca apeleaza la aceasta strategie pentru a putea fi eliberat condiționat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a prezentat miercuri in timpul discursului pe care l-a tinut in fata Congresului american o inregistrare video cu imagini tulburatoare care prezinta Ucraina inainte si in timpul invaziei rusesti ordonate de Vladimir Putin. Zelenski s-a adresat miercuri congresmenilor…

- Tzanca Uraganu a scos o melodie despre razboiul dintre Rusia și Ucraina, iar cantarețul a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca a fost o coincidența deoarece piesa a fost inregistrata in urma cu cateva saptamani.

- Emilia Ghinescu a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca a simțit lipsurile financiare in copilarie, insa și violența in familie i-a marcat viața. Artista fugea la bunica ei pentru a nu asista la certurile din familia sa.

- Un nou scandal la Eurovision! Diana Bocșa a oferit primele declarații in exclusivitate la Antena Stars dupa ce piesa cu care a aparut in semifinala a starnit un val de reacții. Iata ce a marturisit cantareața!

- Ana Maria Mocanu a plecat pentru o zi in Marea Britanie, dar a ajuns sa stea trei, din cauza unui incident pe care il descrie drept coșmarul vieții ei. Fosta asistenta TV a fost lasata in aeroport, in timp ce bagajul ei a fost trimis in țara cu zborul in care trebuia sa se afle și ea.

- Sorana Rotundu și partenerul ei de viața sunt acum dupa gratii, in Danemarca, acolo unde s-au mutat in speranța unei vieți mai bune. Cei doi tineri parinți sunt acuzați ca și-ar fi maltratat bebelușul. Unchiul tinerei, Paul Marica, a oferit declarații exclusive la Antena Stars.

- Mona, dansatoarea de manele, amenințata chiar in miezul nopții de catre o nevasta din showbiz-ul romanesc. Ce se intampla cu bruneta și cum s-a ajuns la un astfel de scandal. Declarații exclusive, in direct la Antena Stars, chiar din fața sediului de Poliție.