Stiri pe aceeasi tema

- Anthony Bourdain, chef și realizator TV, a fost gasit decedat de prietenul sau intr-o camera de hotel din Franța. Bourdain filma un nou episod din emisiunea sa “Parts Unknown”. Anthony Bourdain avea 61 de ani. Anthony Bourdain, chef și realizator TV, s-a sinucis la varsta de 61 de ani. Vestea morții…

- Ion Staiculescu a participat la zeci de misiuni umanitare in cei 18 ani de experienta. Acesta murit in camera e hotel din Franța, acolo unde a transportat in siguranta zeci de militari care participau la cursuri de pregatire. Ion Staiculescu nu a coborat la programul stabilit iar colegii sai…

- Specialistii americani afirma ca, intr-o camera de hotel, chiar si cu mai multe stele, covoarele sunt cele mai murdare. De aici si rostul acelor papuci gratuiti, pentru ca vizitatorii sa nu fie nevoiti sa mearga in...

- Acuze grave au fost formulate recent impotriva unui ofiter superior din marina neozeelandeza care, potrivit unei decizii judiciare date publicitatii vineri si citate de AFP, a ascuns o camera de filmat in toaleta ambasadei Noii Zeelande din Washington pentru a incerca sa obtina imagini intime ale persoanelor…

- Un ofiter superior din marina neozeelandeza este acuzat ca a ascuns o camera de filmat in toaleta ambasadei Noii Zeelande din Washington pentru a incerca sa obtina imagini intime ale persoanelor care treceau prin sala de baie, potrivit unei decizii judiciare date publicitatii vineri si citate de AFP.…

- Romanii care merg la mare de 1 Mai vor plati, in medie, 955 de lei pe camera pentru trei nopti, cele mai cautate fiind statiunile Mamaia, Mamaia Nord, Vama Veche si Eforie Nord. Cel mai scump pachet achizitionat a fost la un hotel de 5 stele din Mamaia, la un pret de 2.024 de lei, iar cel mai ieftin…

- Christopher Wylie, fostul angajat al Cambridge Analytica, cel de la care a pornit scandalul datelor celor 50 de milioane de utilizatori de Facebook, a fost audiat de parlamentarii britanici, marți. In timpul...

- "Cand m-am angajat nu mi-am dat seama ... el (Dan) tocmai fusese gasit mort in camera sa de hotel. De aceea aveau un post liber", a spus Wylie, potrivit publicatiei kenyene citate. Wylie a refuzat sa spuna cum a murit romanul: "Nu pot afirma ca a fost ucis. A murit in camera sa de hotel". Dan Muresan…