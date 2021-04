In fața Curții Constituționale s-au adunat citeva persoane, printre care și deputații PAS. Liderul interimar al formațiunii, Igor Grosu a spus ca acțiunile de proteste vor continua nu doar in fața CC. „Am ieșit sa aparam Curtea”, a spus un protestatar. Partidul Acțiune și Solidaritate a chemat astazi cetațenii in fața Curții Constituționale, la ora 15:00, pentru „a apara aceasta instituție”,