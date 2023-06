Stiri pe aceeasi tema

- Membrii de sindicat din cadrul Federatiei Sanitas vor declansa, incepand de miercuri, 7 iunie, actiuni de greva japoneza, in toate unitatile sanitare si cele de asistenta sociala, fara ca activitatile sa fie intrerupte.

- Sindicalistii din Sanatate picheteaza marti Ministerului Sanatatii, in data de 8 iunie va avea loc o greva de avertisment cu intreruperea activitatii timp de doua ore iar greva generala este programata in 15 iunie. ‘Consiliul National al Federatiei Sanitas intrunit in sedinta extraordinara, miercuri,…