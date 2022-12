Membrii Romanian Business Chamber, cu o cifră de afaceri de un miliard de euro și 20.000 de angajați, renunță la băncile austriece Membrii Romanian Business Chamber, cu o cifra de afaceri de un miliard de euro și 20.000 de angajați, renunța la bancile austriece O asociațe de afaceri din Romania se alatura boicotului impotriva bancilor austriece și olandeze. Asociația spune ca membrii ei sunt firme care aduna o cifra de afaceri de peste un miliard de euro și peste 20.000 de angajați. Toate companiile atat cu capital romanesc, cat și cele cu capital strain, membre ale Romanian Business Chamber […] Citește Membrii Romanian Business Chamber, cu o cifra de afaceri de un miliard de euro și 20.000 de angajați, renunța la bancile… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Razbunarea romanilor continua in SCANDALUL SCHENGEN: Un colos romanesc cu afaceri de peste un miliard de euro anuleaza parteneriatele cu bancile austriece și olandeze Razbunarea romanilor continua in SCANDALUL SCHENGEN: Un colos romanesc cu afaceri de peste un miliard de euro anuleaza parteneriatele…

- Revoltat ca Austria nu ne lasa in Schengen, unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din vestul tarii si-a inchis conturile in bancile austrice. Revoltat ca Austria nu ne lasa in Schengen, unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din vestul tarii si-a inchis conturile in bancile austrice.…

- ”Cifra de afaceri din industrie, in perioada 1.I-30.IX.2022, comparativ cu perioada 1.I-30.IX.2021, a crescut in termeni nominali, pe ansamblu, cu 26,6%, datorita cresterii industriei extractive (+113,7%) si industriei prelucratoare (+24,2%). Pe marile grupe industriale, cresteri ale cifrei de afaceri…

- Consiliul Concurentei a finalizat inspectiile inopinate efectuate la cele 10 banci participante la stabilirea ratelor de referinta ROBID/ROBOR. Documentele ridicate in cadrul inspectiilor inopinate se afla in analiza autoritatii romane de concurenta, in cadrul procedurilor specifice. Institutiile care…

- Joi, 27 noiembrie, la Bistrița-Nasaud, a avut loc top-ul județean al firmelor, eveniment care premiaza anual cele mai performante firme din județ. Evenimentul organizat de Camera de Comerț și Industrie a adus in atenție peste 1000 de companii din județ cu rezultate notabile, care s-au clasat pe podium.…

- Cifra reprezinta o crestere de 20% fata de 2020 si este de peste 2 ori mai mare decat cea din 2016. Datele sunt oferite de studiul anual realizat de RGDA (Asociatia Dezvoltatorilor de Jocuri Video din Romania).

- ” Cifra de afaceri din industrie, in perioada 1.I-31.VIII.2022, comparativ cu perioada 1.I-31.VIII.2021, a crescut in termeni nominali, pe ansamblu, cu 26,3%, datorita cresterii industriei extractive (+120,7%) si industriei prelucratoare (+23,6%)”, arata datele INS. Pe marile grupe industriale, cresteri…

- ”Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, in perioada 1.I-31.VII.2022, comparativ cu perioada 1.I-31.VII.2021, a inregistrat o crestere, in termeni nominali, pe ansamblu, cu 27,5%, datorita cresterii comertului cu ridicata al produselor…