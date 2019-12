Stiri pe aceeasi tema

- Azi, Curtea de Apel Constanta a decis, la solicitarea presedintelui Consiliului Judetean Constanta, anularea raportului de evaluare intocmit de Agentia Nationala de Integritate ANI privind presupusa incompatibilitate a sefului CJC.Decizia a fost luata de completul de judecata C6 Fond, prezidat de Camelia…

- La inceputul acestui an, PNL Constanta a cerut prefectului sa constate incetarea mandatelor de consilieri locali pentru Romeo Rezeanu si Horia Caliminte, dupa ce i a exclus pentru a doua oara din partid.Potrivit liberalilor, celor doi le a incetat calitatea de membru PNL, dupa ce Comisia de Etica, Integritate…

- ARAD. USR Arad a anunțat printr-un comunicat remis presei luni, 16 septmebrie, ca va avea doi reprezentanți in organele naționale de conducere și control ale Uniunii: Vlad Botoș a fost ales membru al Biroului Național, iar Catalin Mihalache va face parte din Comisia Naționala de Arbitraj.…

- Membrii Congresului au modificat articolul 21 din statut prin votarea unui al patrulea alineat care prevede, ca: ”Un membru USR nu poate detine simultan mai mult de doua functii alese in cadrul partidului, la orice nivel. Prin functii alese in cadrul partidului nu se intelege cea de reprezentant…

- Președintele ales al USR și candidatul Alianței USR-PLUS la alegerile prezidențiale din luna noiembrie, Dan Barna, a fost validat in acest sfarșit de saptamana in funcție, cu 439 de voturi din cele 478 exprimate in cadrul Congresului Național USR, cel cu numarul cinci din istoria partidului. A obținut…

- Al cincilea congres al USR de validare a alegerilor interne pentru președintele USR și alegerea noilor membri ai Biroului Național și Comisiilor Naționale de Arbitraj și Cenzori se va desfașura sambata și duminica la Timișoara.Potrivit USR, la congres vor participa aproximativ 800 de delegați…

- Cel de-al cincilea congres al USR va avea loc in zilele de 14 si 15 septembrie, la Timisoara, pentru validarea alegerilor interne privind presedintele USR si alegerea noilor membri ai Biroului National (BN) si ai Comisiilor Nationale de Arbitraj si Cenzori (CNArb). Potrivit unui comunicat transmis marti…

- Cel de-al cincilea congres al USR va avea loc in zilele de 14 si 15 septembrie, la Timisoara, pentru validarea alegerilor interne privind presedintele USR si alegerea noilor membri ai Biroului National (BN) si ai Comisiilor Nationale de Arbitraj si Cenzori (CNArb), potrivit Agerpres.Potrivit…