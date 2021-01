Stiri pe aceeasi tema

- 1️⃣ Pe 27 decembrie va incepe vaccinarea impotriva Covid-19 in UE. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a facut joi un anunț pe contul de Twitter care confirma data de 27 decembrie pentru inceperea vaccinarii impotriva Covid-19 in Uniune: „Este momentul Europei. Pe 27, 28 și 29 decembrie…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a promis, sambata, ca Statele Unite vor reveni in Acordul de la Paris de lupta impotriva modificarilor climatice in prima zi a mandatului sau la Casa Alba, relateaza AP, potrivit news.ro. “Statele Unite vor reveni in Acordul de la Paris in prima zi a mandatului…

- Presedintele Parlamentului European (PE), italianul David Sassoli, va deschide simbolic luni apropiata sesiune plenara la Strasbourg, unde eurodeputatii nu au mai pus piciorul din februarie din cauza COVID-19, dar restul dezbaterilor se vor desfasura la Bruxelles, a indicat el miercuri seara, noteaza…

- Disputa privind locul de desfasurare a sesiunilor plenare ale Parlamentului European s-a intensificat miercuri intre Franta si presedintele acestei institutii, David Sassoli, ''suparat si surprins'' de presiunile facute de guvernul francez in actualele conditii de pandemie, relateaza AFP. Secretarul…

- Angajat de 9 ani la Parlamentul European, Marius Cobianu, un tanar din Pitesti, este de peste un an in echipa de consilieri ai presedintelui institutiei europene. Marius are un master la Nancy (Franta) si a lucrat pana acum cu trei presedinti. Astfel, ia afara actualului presedinte David Sassoli, romanul…

- Președintele PE, David Maria Sassoli, le-a transmis europarlamentarilor intr-un mesaj intern ca a decis inchiderea temporara a registrului central de prezenta, pentru perioada 2-30 noiembrie. Acest lucru inseamna ca eurodeputații nu vor mai avea voie in cladire și nu vor mai semna condica, nici nu vor…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a invitat vineri la un 'spirit de compromis' cu scopul de a debloca negocierile cu privire la bugetul si planul de relansare european, in finalul summitului liderilor celor 27 de state membre la Bruxelles, potrivit AFP. 'Este important ca…

- Urmatoarea sesiune a Parlamentului Europeana, prevazuta între 19 și 22 octombrie, nu va avea loc la Strasbourg din cauza pandemiei de coronavirus, ci va fi organizata în sistem de videoconferința, a anunțat vineri președintele instituției, David Sassoli, potrivit AFP."Anunț…