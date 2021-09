Stiri pe aceeasi tema

- USB-C va deveni portul standard pentru toate telefoanele inteligente, pentru tablete, camere, caști, difuzoare portabile și console video portabile. Aceasta e propunerea prezentata joi de Comisia Europeana. Propunerea trebuie aprobata și adoptata de Parlamentul European și de Consiliu. „Mai mulți ani…

- Uniunea Europeana va discuta excluderea investitiilor verzi din calculul deficitului bugetar, in cadrul negocierilor pentru revizuirea regulilor referitoare la buget, a declarat sambata vicepresedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, transmite Reuters. Ideea exceptarii investitiilor…

- Multi comisari europeni se opun controversatului plan de reducere a poluarii anuntat de Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene, un proiect care, daca va fi aprobat de Parlamentul European si de Consiliul Uniunii Europene, ar putea afecta puternic industriile auto, aviatica si navala. In…

- Dacian Ciolos anunta, suspendarea PNRR-ului Ungariei. Practic, Comisia Europeana suspenda aprobarea planului de redresare al Ungariei. „Comisia suspenda aprobarea planului de redresare al lui Orban. Bun”, scrie pe Twitter Dacian Cioloș. El reamintește ca grupul din Parlamentul European al carui lider…

- Comisia Europeana (CE) a elaborat planuri de stabilire a unei taxe minime la nivelul blocului comunitar pentru combustibilii de aviatie poluanti, în scopul de a reduce mai rapid emisiile poluante, potrivit unui proiect de document consultat de Reuters, relateaza Agerpres. Executivul blocului…

- Executivul UE lucreaza la reformarea taxarii energiei in UE, in cadrul unui pachet de masuri pe care le va propune pe 14 iulie, pentru respectarea unei tinte de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera cu 55% pana in 2030, fata de nivelurile din 1990. Un proiect al propunerii fiscale a Comisiei…