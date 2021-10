Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 1.200 de delegati din intreaga tara vor fi prezenti sambata, la Bucuresti, pentru Congresul USR PLUS, in cadrul caruia va fi stabilita componenta noului Birou National, informeaza Agerpres. De asemenea, Dacian Ciolos va fi validat in functia de presedinte al formatiunii, dupa ce a obtinut…

- ​Ce nume din PNL sunt vehiculate pentru a prelua ministerele de la USR PLUS ● Boc i-a adus un ultim omagiu lui Patzaichin, vâslind într-o canoe pe un lac din Cluj ● Fosta primarita UDMR din Salacea, judecata pentru 858 de spagi, a fost achitata pe motiv ca faptele nu exista ● Economia, sub…

- Vești crunte pentru milioane de romani! S-a aflat de ce s-au scumpit gazele in țara noastra. Ce nu spune ministrul Energiei, Virgil Popescu, cand da vina pe ruși. Oamenii trebuie sa știe asta. Anunț-șoc pentru toți romanii Scumpirea gazelor in Romania ar fi cauzata, de fapt, de o „furtuna perfecta”.…

- La sedinta vor participa ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, si ministrul Educatiei, Sorin Mihai Cimpeanu.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va avea joi, 26 august 2021, ora 17:00, la Palatul Cotroceni, o sedinta de lucru privind inceperea noului an scolarPotrivit Administratiei Prezidentiale, la…

- Bonurile de masa pentru persoanele care se vaccineaza anti-COVID ar putea fi eliberate de luna viitoare, a declarat ministrul sanatatii, Ioana Mihaila. Ea a precizat ca acestea vor fi acordate chiar in centrele de vaccinare, dupa realizarea schemei complete de imunizare. Ioana Mihaila a mai spus ca…

- Virgil Popescu, ministrul energiei, a declarat, la Antena 3, ca cresterea cotatiilor pentru energie electrica sau gaze naturale pe bursele internationale va afecta consumatorul casnic sau non-casnic din Romania, insa „partial”, informeaza agenția News.ro . Demnitarul sustine ca majorarea pretului gazelor…

- Lista cu medicamente esențiale de care vor beneficia bolnavii cu afecțiuni cronice din Romania a fost revizuita, iar ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a aprobat Ordinul prin care aceasta lista devine accesibila, informeaza Ministerul Sanatații, printr-un comunicat. In Ordinul menționat se regasesc…

- Comisarul european pentru sanatate si siguranta alimentara, Stella Kyriakides, se va afla vineri la Bucuresti, unde se va intalni cu ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, pentru a discuta despre derularea campaniei nationale de vaccinare in Romania. Comisarul european va vizita centrul de imunizare din…