- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri seara, ca nu este stabilita nicio prioritate privind administrarea vaccinului COVID-19 pentru ministri, secretari de stat sau functionari, el afirmand ca documentul care a circulat in presa conform caruia s-ar fi stabilit o prioritizare a fost o adresa de…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, dupa ședința de la Ministerul Sanatații la care a participat ca va fi crescuta capacitatea de tratare a pacienților Covid-19 internați in spitalele din Romania. „In urma analizei va fi crescuta capacitatea de tratare inclusiv prin includerea unor spitale care…

- PSD cere schimbarea protocolului de testare pentru COVID-19, astfel incat sa fie testate și persoanele asimptomatice care au intrat in contact cu cele pozitive, a spus prim-vicepreședintele PSD, Gabriela Firea. Partidul Social Democrat solicita schimbarea protocolului de testare pentru coronavirus,…

- Premierul Ludovic Orban are o explicatie pentru rata de mortalitate ridicata din cauza COVID-19. Este vorba de starea de sanatate a romanilor, care au si alte afectiuni.Potrivit premierului Ludovic Orban, o mare parte a persoanele care au decedat din cauza COVID-19 au fost in varsta si au avut si alte…

- Premierul Ludovic Orban a ieșit negative și la al doilea test Covid-19, dupa ce intrase in contact cu o persoana depistata pozitiv in urma cu zece zile, anunța Guvernul intr-un comunicat de presa. Astfel, Orban se poate intoarce joi la Palatul Victoria. „Prim-ministrul Ludovic Orban a facut in aceasta…

- Premierul Ludovic Orban anunța ca incepand de saptamana viitoare se schimba regulile pentru persoanele care vin in Romania, din țarile cu nivel superior de Covid (considerate roșii). „Impreuna cu reprezentanții Comitetului Național pentru Situații de Urgența vom decide luni sa reintroducem masuri restrictive…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a explicat astazi ca persoanele care solicita sa voteze la alegerile locale de duminica prin intermediul urnei mobile, invocand faptul ca sunt confirmate cu noul coronavirus, trebuie sa prezinte pe langa cerere si un document din care sa rezulte diagnosticul.…

- Ministerul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca autoritatile din Romania iau in calcul testarea obligatorie a persoanelor care vin din strainatate, la intrarea pe teritoriul Romaniei. O masura similara a fost anuntata si de premierul Ludovic Orban, la inceputul saptamanii.