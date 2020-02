Stiri pe aceeasi tema

- Primul roman depistat cu coronavirus, din Gorj, nu mai este infectat cu Covid-19. Testul facut astazi a ieși negativ. Totuși, procedura va fi repetata zilele urmatoare, iar daca rezultatul va fi la fel negativ, tanarul va fi externat de la Institutul "Matei Balș".

- Spatiile pentru carantina sunt izolate de comunitati, sunt prevazute cu camere individuale, cu spatii sanitare, au toate facilitatile si utilitatile necesare pentru a asigura un trai decent timp de cateva saptamani.Conform sursei citate, Directia de Sanatate Publica va include toate persoanele care…

- Autoritatile au anuntat, luni seara, ca un numar de 17 persoane sunt in carantina in Romania, dupa ce s-au aflat in zone unde sunt numeroase cazuri de infectare cu coronavirus, iar alti aproximativ o mie de oameni sunt izolati la domiciliu. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a prezentat, intr-o conferinta…

- Prefectul Liviu Miroseanu a convocat in aceasta dimineata o noua sedinta a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta unde s-a reluat problematica referitoare la masurile de preventie impotriva infectarii populatiei cu coronavirus. In urma analizelor s-a stabilit ca pasagerii din Italia care aterizeaza…

- 17 persoane sunt in carantina in Romania, dupa ce s-au aflat in zone unde sunt numeroase cazuri de infectare cu coronavirus, iar alti aproximativ o mie de oameni sunt izolati la domiciliu, au anuntat, luni seara, autoritatile. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a spus ca, in Neamt, doua persoane venite…

- Prefectura Dambovița, impreuna cu instituțiile cu rol in cadrul Comitetului pentru Situații de Urgența, au identificat spații pentru plasarea in Post-ul DAMBOVIȚA: Autoritațile au identificat mai multe spații pentru carantina in caz de coronavirus apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- George Bologan, ambasadorul roman in Italia, a anunțat ca pana in acest moment niciun roman din Peninsula nu este infectat cu coronavirus, informeaza Digi 24. „Pentru o informare corecta a publicului, deoarece ne confruntam inclusiv cu unele stiri false cum ca au fost depistati cetateni romani purtatori…

- Primul roman care a fost depistat cu coronavirus lucreaza de zece ani pe nava Diamond Princess, care se afla in carantina in apele teritoriale japoneze.Originar din localitatea Bascov, județul Argeș, barbatul in varsta de 41 de ani era angajat pe vasul de croaziera la bucatarie și nu mai venise in Romania…