- Membrii familiei regale s-au intors la domeniul Balmoral, unde și-a trait ultima perioada din viața Regina Elisabeta a II-a. Familia Regala a participat la o slujba religioasa privata la biserica Crathie Kirk din apropierea domeniului din Scoția, potrivit CNN. Fii la curent cu cele mai noi…

- Cartea virtuala de condoleanțe a fost deschisa vineri pentru cei care doresc sa-i aduca un omagiu reginei Elisabeta a II-a, care a murit joi, la 96 de ani, Ambasada Marii Britanii in Romania. Aceasta poate fi accesata la adresa www.royal.uk . ”Gandurile și rugaciunile noastre se indreapta catre Familia…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit joi, 8 septembrie 2022, la varsta de 96 de ani, dupa 70 de ani de domnie. Anunțul trist a fost facut de catre Palatul Buckingham printr-un comunicat: „Regina a murit in pace in aceasta seara, la Balmoral”. Vestea decesului monarhului a intristat o lume…

- Familia Regala a Marii Britanii a anunțat joi seara, pe canalele oficiale de social media, ca Regina Elisabeta a II-a „a murit liniștita la Balmoral in aceasta dupa-amiaza”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit joi, 8 septembrie 2022, la varsta de 96 ani, la castelul Balmoral din Scoția.Știrea a fost anunțata de CNN. „Regina a murit in pace la Balmoral, astazi dupa-amiaza. Regele (Charles) și regina consoarta vor ramane la Balmoral in aceasta seara și se vor…

- In ultima perioada, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost nevoita sa renunțe la unele activitați și intalniri din cauza starii sale de sanatate. De-a lungul timpului, suveranul a avut mai multe internari in spital și chiar intervenții chirurgicale, scrie CNN. Suverana a avut in ultimii ani…

- Medicii Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii spun ca sunt „ingrijorați pentru sanatatea Majestații Sale”, potrivit unui comunicat transmis de Palatul Buckingham și preluat de presa din Regatul Unit. Elicopterul Prințului Charles a aterizat la Balmoral dupa vestea ca mama sa se afla sub supravegherea…

- Castelul Balmoral din Scoția, unde regina Elisabeta a II-a și-a facut obiceiul de a-și petreaca vacanța de vara, pare sa fi devenit, cu timpul, reședința preferata a suveranei, scrie presa britanica.