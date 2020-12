Membrii corului de la Notre-Dame din Paris au purtat casti si salopete specifice muncitorilor din constructii in timp ce au sustinut joi seara traditionalul concert din Ajunul Craciunului in aceasta catedrala, grav avariata de un incendiu in aprilie 2019, informeaza DPA. Postul de televiziune France 2 a difuzat in direct acest concert. Pentru cei 20 de cantareti din corul de la Notre-Dame, concertul de joi seara a reprezentat prima lor aparitie in catedrala din capitala Frantei dupa acel incendiu devastator. La eveniment au fost prezenti, de asemenea, doi solisti si un interpret la orga. Catedrala…