- Cei 15 membri ai Consiliului de Securitate vor avea la sfarsitul saptamanii o "intalnire neoficiala" in Suedia pentru a-si regasi unitatea si credibilitatea in contextul in care aceasta instanta este profund divizata in privinta conflictului din Siria, si-a exprimat speranta organizatorul suedez,…

- Cei 15 membri ai Consiliului de Securitate vor avea la sfarsitul saptamanii o "intalnire neoficiala" in Suedia pentru a-si regasi unitatea si credibilitatea in contextul in care aceasta instanta este profund divizata in privinta conflictului din Siria, si-a exprimat speranta organizatorul suedez, relateaza…

- Consiliul de Securitate ONU nu a reusit sa aprobe un proiect de rezolutie privind atacurile chimice din Siria. In timpul reuniunii Consiliului de Securitate ONU, Vasili Nebenzia i s-a adresat direct ambasadorului SUA, Nikki Haley: "Amenintarile pe care le proferati fata de Siria ar trebui sa ne faca…

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut miercuri membrilor permanenti ai Consiliului de Securitate sa evite scaparea de sub control a situatiei din Siria, informeaza AFP. "I-am contactat pe ambasadorii celor cinci membri permanenti (Statele Unite, Rusia, China,…

- Rusia a cerut Statelor Unite sa nu aplice lovituri militare impotriva Siriei, dupa ce dezbaterile din Consiliul de Securitate al ONU asupra propunerilor privind investigarea presupusului atac cu arme chimice din apropierea Damascului au intrat in impas. Ambasadorul rus la ONU, Vasili Nebenzia, și-a…

- Este 'urgent sa permitem evacuari in scop umanitar' in aceasta zona de la periferia Damascului, a subliniat Antonio Guterres. Fara a cita Rusia, el a cerut de asemenea 'tuturor statelor' sa se asigure ca armistitiul este aplicat si ca ajutorul international ajunge la civilii din Siria.Franta…

- Marți, la New York a avut loc o ședința de urgența a Consiliului de Securitate al ONU, convocata la inițiativa Rusiei pentru a discuta situația privind utilizarea armelor chimice in Siria. Reprezentantul permanent al Rusiei, Vasili Nebenzia, a spus in discursul sau ca acest subiect este „prea important…

- Rusia a respins marti, la ONU, acuzatiile Statelor Unite privind raspunderea pentru utilizarea armelor chimice in Siria, informeaza AFP. In cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate organizate la cererea sa, ambasadorul rus la Natiunile Unite, Vasili Nebenzia, a apreciat ca secretarul de stat…