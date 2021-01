Membrii CFA România anticipează un curs de 4,98 lei/euro și o inflație de 2,64% în ianuarie 2022 Membrii CFA România estimeaza pentru orizontul de 12 luni (ianuarie 2022/ianuarie 2021) o valoare medie a inflației de 2,64%, se arata într-un comunicat al organizației. În ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, peste 85% dintre participanții la sondaj anticipeaza o depreciere a leului în urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,9283, în timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este 4,9825 lei pentru un euro.



