- "Cand am ajuns in TVR, toate deciziile se luau pe baza de folclor si pe baza de uzante intre colegi, nu pe baza de proceduri. Am gasit o lipsa de cultura organizationala, ceva socant pentru cea mai mare organizatie media din Romania. Am gasit o resursa umana mult prea desconsiderata si deprofesionalizata,…

- Consiliul de Administrație al Metrorex a numit un nou director general interimar, Gabriel Mocanu, dupa ce Mariana Miclauș a demisionat, pentru ca nu a reușit sa indeplineasca termenul de 30 iunie pentru darea in funcțiune a magistralei 5 de metrou,...

- Sindicatul Roman al Jurnalistilor MediaSind, impreuna cu filiala sa MediaSind TVR, in acord cu deciziile votate de membrii afiliati in cadrul Adunarilor generale, solicita Parlamentului Romaniei demiterea de urgenta a presedintelui - director general al Societatii Romane de Televiziune, Doina Gradea,…

- Presedintele-director general al TVR, Doina Gradea, afirma ca informatia Sindicatului Roman al Jurnalistilor MediaSind potrivit careia membri ai Consiliului de Administratie al Societatii Romane de Televiziune i-ar fi solicitat retragerea din functie in sedinta de joi "nu reflecta intru totul pozitiile…

- Membri ai Consiliului de Administratie al Societatii Romane de Televiziune au cerut, in sedinta de joi, retragerea Doinei Gradea din functia de presedinte-director general al institutiei publice de presa, invocand faptul ca „TVR a ajuns batjocura multora, din pacate”.

- Consiliul de Administratie al Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva a numit un nou director general cu mandat provizoriu. Acesta este Teodor Tigan, director al Directiei Silvice Arad. Procedura de selectie a noului director general, desi a fost finalizata, nu s-a concretizat prin semnarea contractului…