Departamentul american al Justitiei a anuntat luni ca accepta posibila numire a unuia dintre judecatorii propusi de Donald Trump pentru trecerea in revista a documentelor confiscate pe 8 august de la domiciliul fostului presedinte al SUA, informeaza marti AFP, conform AGERPRES.

Donald Trump, fostul presedinte al SUA, a declarat, joi, ca regina Elizabeth a II-a a fost o "mare doamna", asa cum nu a mai fost alta. El a spus si ca aceasta avea un minunat simt al umorului.

Cancelarul german Olaf Scholz a explicat intr-un interviu acordat Frankfurter Allgemeine Zeitung ca decizia de a transfera Ucrainei anumite tipuri de armament este luata in coordonare cu aliații occidentali.

Autorul celebrelor romane „It" si „The Shining", Stephen King, si-a exprimat opinia despre fostul presedinte SUA Donald Trump, intr-un interviu pentru The Sunday Times, spunand ca „a fost un presedinte ingrozitor si este o persoana ingrozitoare", potrivit news.ro.

In timpul unui discurs exploziv de 90 de minute la summitul Agendei Americii, fostul președinte american Donald Trump a numit America o „națiune cerșetoare" care a ajuns la celelalte națiuni pentru nevoile sale energetice, noteaza republicwoerld.com.

Regiunea Marii Negre prezinta o importanta strategica din ce in ce mai mare pentru NATO si pentru Statele Unite, in contextul amenintarilor generate de Rusia si pe fondul activitatilor coercitive ale Chinei, arata proiectul privind Strategia SUA in aceasta zona, propus spre aprobare Congresului SUA.

Un judecator a refuzat luni sa amane inceperea procesului lui Steve Bannon, un aliat apropiat al lui Donald Trump, acuzat de "sfidarea Congresului" SUA, in pofida ofertei sale recente de a coopera cu comisia de investigare a rolul fostului presedinte republican in atacul asupra Capitoliului, noteaza

Steve Bannon, fost consilier apropiat al lui Donald Trump, a fost de acord sa depuna marturie in fata comisiei din Congres care investigheaza asaltul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului, conform informatiilor aparute in presa americana duminica, informeaza AFP.