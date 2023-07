Membre umane găsite într-un frigider ce plutea pe un canal din Belgia Picioarele și brațele unui cadavru uman au fost descoperite intr-un frigider aruncat in Canalul Albert, din Belgia. Autoritațile au deschis o ancheta pentru crima. Poliția a fost sesizata de un localnic care se afla in zona. Acesta a observat frigiderul in apa canalului. Anchetatorii prezenți au adus frigiderul la mal, iar in interiorul acestui au fost descoperite membre umane. Anchetatori presupun ca mainile și picioarele gasite aparțin corpului unei femei, datorita unghiilor facute și a bijuteriilor, potrivit News.ro. Poliția a inceput cercetarile pentru identificare victimei și pentru a determina… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

