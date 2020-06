Melting Dice lansează o nouă piesă însoțită de videoclip – “Scunsa” Melting Dice a lansat azi videoclipul piesei „Scunsa”, al patrulea single de pe al doilea material de studio al trupei, un EP de șase piese intitulat „doi a șasea” Piesa vorbește despre nevoia de apropiere, despre disponibilitatea de a fi alaturi de alții și despre frana pe care ne-o punem singuri uneori in acest proces. Despre lucruri pe care ni le imaginam, dar nu avem curajul de a le duce la capat și despre nostalgia unor lucuri pe care le-am trait doar in imaginația noastra. Videoclipul este unul produs in-house de catre membrii Melting Dice și incearca sa surprinda acea stare de trecere a… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

